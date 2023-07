Internacional-Palmeiras, ecco il pronostico del match

Da non perdere la sfida in programma al "José Pinheiro Borda" di Porto Alegre. Da una parte c'è un Internacional che nelle prime 6 gare interne di campionato ha fatto registrare la bellezza di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta mentre dall'altra c'è un Palmeiras che proverà a ritornare al successo dopo i soli due punti conquistati nelle precedenti 4 giornate. Al momento la compagine ospite in classifica vanta 3 lunghezze di vantaggio sui padroni di casa.