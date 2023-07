Liga Profesional, Tigre-Barracas Central: ecco il pronostico

Il Tigre dopo aver perso per 2-1 l'andata dei sedicesimi di finale di Copa Sudamericana sul campo del Libertad torna a focalizzare tutte le sue energie sul campionato. Allo stadio " José Dellagiovanna " arriva un Barracas Central che è riuscito a conquistare esattamente 11 punti nelle prime 11 trasferte del torneo. In queste 11 gare la compagine biancorossa con 12 gol realizzati e ben 17 subiti ha fatto registrare 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte ed in ben 8 occasioni ha regalato l' Under 2,5 al triplice fischio dell'arbitro.

Il Tigre in questa prima parte di stagione hanno collezionato soltanto 15 punti in casa (4 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte). Retegui e compagni nelle precedenti 3 sfide disputate davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5.

Le quote sorridono a Retegui e compagni, scopri il pronostico

Le quote pendono leggermente dalla parte della squadra padrona di casa, il segno 1 raddoppia mediamente una qualsiasi puntata mentre il "2" è proposto a circa 3.60. Lo scenario che vede il Tigre vincere almeno uno dei due tempi di gioco è offerto a 1.60. Per vincere però serve segnare almeno un gol in più dei propri avversari, il Multigol Casa 1-2 moltiplica la posta per 1.55.