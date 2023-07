Preliminari di Champions, il pronostico di Breidablik-Shamrock

Ritorno del primo turno preliminare di Champions League , tra le gare in programma spicca Breidablik-Shamrock Rovers . Gli islandesi una settimana fa hanno vinto a sorpresa per 1-0 in Irlanda, candidandosi autorevolmente al passaggio del turno .

Breidablik-Shamrock, fai il tuo pronostico

Breidablik a segno da dieci partite consecutive

Per il Breidablik è stata la terza partita europea stagionale, avendo vinto il mini torneo di qualificazione per accedere al tabellone dei preliminari: vittorie agevoli contro Tre Penne (7-1) e Buducnost (5-0). Ko inaspettato invece per la capolista della Premier Division irlandese che adesso è costretta a vincere in trasferta.

In questo secondo incontro il Breidablik può sfruttare il fattore campo e le quote danno fiducia agli islandesi, una cui vittoria è offerta circa a 2.20 mentre il segno 2 rende il triplo della posta.

Da registrare che il Breidablik viene da un doppio No Goal+Under 2,5 (combo che si è vista anche nelle ultime quattro partite dello Shamrock) mentre nelle precedenti otto partite era sempre uscito almeno uno tra Goal e Over 2,5.

Lo Shamrock deve provarci e, contro un Breidablik a segno da dieci gare ufficiali di fila, l'esito Goal a 1.75 è da provare. Per abbassare il coefficiente di difficoltà occhio all'opzione Multi chance Goal o Over 2,5 Sì a quota 1.52.