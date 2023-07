Champions League, Bate Borisov-Partizani, ecco il pronostico

La compagine bielorussa attualmente è posizionata al 4° posto della Vysshaya Liga (6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte con 20 reti realizzate e 14 subite) mentre l'undici albanese non ha ancora iniziato il suo campionato ma nella precedente stagione è riuscito a conquistare la Super League grazie ai 67 punti totalizzati in 36 gare (20 vittorie, 7 pareggi e 9 ko).

Quote e statistiche del match

Il Bate Borisov prima di pareggiare per 1-1 all'Arena Kombetare ha centrato due vittorie molto importanti in campionato. I bielorussi hanno prima battuto per 1-0 il Neman capolista e poi sono riusciti a sorprendere il Soligorsk campione in carica per 2-0.

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte dei bielorussi, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.35 mentre il "2" è proposto a circa 2.80. In una partita così equilibrata non si può comunque escludere nuovamente il pareggio, il Partizani ad esempio ha chiuso sul punteggio di 1-1 ben 3 delle ultime 6 trasferte ufficiali disputate. Il segno X al triplice fischio dell'arbitro si gioca a 2.90.

La "combo" 1X+Multigol 1-3 moltiplica la posta per 2.05 mentre l'accoppiata che lega l'Over 0,5 Casa all'Under 1,5 Ospite si gioca a 1.75.