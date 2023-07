Pronostico Dinamo Tbilisi-Astana, le quote non si sbilanciano

Preliminari di Champions League , soltanto una squadra tra la Dinamo Tbilisi e l' Astana avrà l'onore di poter passare ai quarti di finale. Il risultato del match d'andata lascia ancora la porta aperta a qualsiasi scenario, all' Astana Arena i padroni di casa si erano portati in vantaggio con un gol realizzato da Abat Aymbetov ma poi un gol di Gabriel Sigua ha riportato il punteggio in parità (1-1).

I campioni in carica del campionato georgiano in questa prima parte di stagione hanno fatto registrare 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte davanti al proprio pubblico (24 reti all'attivo e 13 al passivo) mentre l'Astana non ha ancora mai perso nelle precedenti 8 trasferte disputate in Premier League (6 successi e 2 pareggi con soltanto 9 gol fatti e 2 subiti).

Quote equilibrate, scopri il pronostico

Le quote non si sbilanciano più di tanto e propongono il segno 1 mediamente a 2.25 mentre il "2" è in lavagna a circa 2.95. La "X" che porterebbe l'incontro ai tempi supplementari moltiplica la posta per 3.05. Partita equilibrata, la possibilità che la Dinamo Tbilisi riesca a vincere almeno un tempo si gioca a 1.75 mentre l'opzione opposta (Astana vince almeno un tempo) vale 2.05.