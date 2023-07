Qarabag-Lincoln, il pronostico è tutto per gli azeri

Pronostico rispettato... ma che fatica! Il Qarabag, squadra che lo scorso anno ha disputato la fase a gironi di Europa League, ha vinto 2-1 in rimonta l'andata del primo turno preliminare di Champions League. Ribaltato il Lincoln che era passato in vantaggio nel primo tempo, il gol del decisivo 1-2 è arrivato solo al 94'. Strada dunque in discesa per gli azeri, chiamati a completare l'opera a Baku.