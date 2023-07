Pronostici Conference League, il Maribor di Ilicic sfida il Birkirkara

Tanto possesso palla, dominio nei tiri totali e nei calci d'angolo ma parità nei gol segnati: 1-1. Il Maribor di Josip Ilicic, pure super favorito alla vigilia, non è andato oltre il pari casalingo contro il Birkirkara di Giovanni Tedesco nell'andata del primo turno preliminare di Conference League. Un risultato che lascia aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno in programma a Ta' Qali. E per l'outsider maltese questo è già un bel traguardo.