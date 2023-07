Vikingur Reykjavik-Riga, Conference League: le quote e il pronostico

Lo scorso anno ha fatto soffrire il Malmo nel primo turno preliminare di Champions . Quest’anno l’avventura europea del Vikingur Reykjavik , al momento primo nel campionato islandese, è iniziata male, con una sconfitta per 2-0 in casa del Riga (capolista del campionato lettone in corso di svolgimento).

Per le quote è match da Under 2,5

Strada in salita dunque per il Vikingur, chiamato a vincere con almeno due reti di scarto per pareggiare i conti. Ancor più in salita tenendo presente che il Riga nelle ultime venti gare giocate ha subìto più di una rete in una sola occasione, senza neanche perdere: 2-2 contro l’Rfs in campionato.

In casa il Vikingur sta segnando reti a raffica, anche se nel campionato islandese le difese non sono esattamente imperforabili.

Per i bookie l’esito 1X2 finale è a dir poco incerto mentre sul numero di reti totali c’è accordo nel ritenere più probabile l’Under 2,5 rispetto all’Over. Multigol 2-3 come all’andata? Tale opzione vale una quota pari a 1.95.