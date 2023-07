Dinamo Zagabria-Hajduk, il pronostico è per i campioni di Croazia

Primi assaggi di vero calcio in Croazia, Dinamo Zagabria-Hajduk è il match che apre la HNL 2023/24 . Di fronte i pluridecorati campioni di Croazia e i secondi classificati delle ultime due edizioni del campionato. Le due squadre si sono affrontate appena sei giorni fa in Supercoppa nazionale e a far festa, tanto per cambiare, è stata la Dinamo a cui è bastato un gol di Baturina per trionfare.

Fai i tuoi pronostici seguendo i consigli di Gollo Predictor

Precedenti e quote: Dinamo favorita

Negli ultimi sette precedenti ufficiali tra Dinamo e Hajduk non c'è traccia di vittorie da parte dell'undici di Spalato. L'ultima squadra capace di sbancare il "Maksimir" di Zagabria è stata il Milan in Champions League, il 25 ottobre 2022. Nello scorso campionato Petkovic e compagni in casa hanno chiuso con uno score impressionante: 16 vittorie e 2 pareggi con 52 gol fatti e 12 subìti.

Il ruolo di favorito se lo prende di diritto la Dinamo, una cui vittoria paga circa 1.65 contro il 4.40 previsto per il segno 2. Per alzare un po' l'asticella si può provare a guardare in direzione dell'esito Multigol Casa 2-3 a 2.10.