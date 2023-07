Pronostico Uta Arad-Cluj, Mandorlini a caccia del bis

Buona la prima per Andrea Mandorlini nel campionato rumeno. Il tecnico italiano, alla sua seconda esperienza alla guida del Cfr Cluj, ha debuttato con un "classico" 2-0 contro il Poli Iasi sei giorni fa. La missione è confermarsi in trasferta contro l'Uta Arad, reduce dal pareggio per 1-1 in trasferta contro l'Otelul che ha sbagliato con Cisotti il penalty del 2-1.