Liga Profesional, quote e pronostico di San Lorenzo-Argentinos Jrs

La 26ª giornata del campionato argentino ha inizio al " Pedro Bidegain " di Buenos Aires , un San Lorenzo che occupa il 3° posto in classifica con 46 punti conquistati in 25 match si appresta a ricevere un Argentinos Jrs che nelle prime 25 partite disputate in questa Liga Profesional ha fatto registrare 10 vittorie (soltanto 3 in trasferta), 7 pareggi e 8 sconfitte.

I rossoblù al momento risultano essere l'unica squadra che insieme al Rosario non ha ancora mai perso davanti al proprio pubblico. Una differenza tra il San Lorenzo e il Rosario però c'è e sta nel numero dei gol subiti, le "Canallas" gialloblù hanno già incassato ben 8 reti mentre i "Corvi" di Buenos Aires nelle prime 13 gare interne sono sempre riusciti a mantenere la propria porta inviolata.

Quote e statistiche del match

L'attacco esterno dell'Argentinos Jrs (solo 5 gol all'attivo in 13 partite) non sembra essere abbastanza pericoloso da impensierire la difesa del San Lorenzo. Il No Goal al termine del secondo tempo di gioco è proposto a 1.55 mentre il Goal in controtendenza paga 2.25.

Il San Lorenzo nelle precedenti 9 gare caslinghe ha regalato l'Under 1,5 in ben 8 occasioni, la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Under 3,5 moltiplica la posta per 1.50.