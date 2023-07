Pronostico Estudiantes-Belgrano, ecco la quota del segno 1

Liga Profesional , Estudiantes e Belgrano sono separate da 4 punti in classifica. La compagine allenata da Eduardo Dominguez in campionato non vince da 6 giornate consecutive (4 pareggi e 2 sconfitte) ma in casa sta facendo registrare dei risultati da grande squadra: 6 successi e 5 pareggi (9 successi e 6 pareggi contando anche le coppe) nelle precedenti 11 gare disputate in Liga Profesional davanti ai propri tifosi.

Il Belgrano con lo "0-0" ottenuto sul campo del Colon terz'ultimo ha messo la parola fine a una serie di sconfitte consecutive che in trasferta andava avanti dal lontano 30 aprile 2023 (5 ko di fila).

Quote e pronostico del match

Per le quote i padroni di casa hanno le carte in regola per tornare al successo. Il segno 1 moltiplica la posta per circa 1.75 mentre la doppia chance X2 si gioca a 1.85 (il "2" al 90' è proposto addirittura a 4.40). L'Estudiantes nei lidi amici ha fatto registrare per 9 volte su 13 l'Under 2,5, la "combo" che lega la doppia chance 1X al più prudente Under 3,5 paga mediamente 1.45. La quota sale fino a 1.75 se si prova l'accoppiata 1X+Multigol 1-3.