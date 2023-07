Pronostico Flamengo-America Mg, per le quote è match da Over 2,5

Il ricco sabato di calcio sudamericano prevede diverse partite della 16ª giornata del Brasileirao . Alle 21 scende in campo il Flamengo secondo in classifica (a -12 dal Botafogo ) contro il fanalino di coda America Mineiro (Mg) . Un match da vincere a tutti i costi per il “ Mengao ” che in campionato viene da due pareggi esterni contro Palmeiras (1-1) e Fluminense (0-0).

Fai i tuoi pronostici seguendo i consigli di Gollo Predictor

Un esito su cui puntare: il Multigol Casa 2-3

Al Maracanà di Rio de Janeiro arriva una squadra ancora mai vittoriosa in trasferta (2 pareggi e 5 sconfitte) e che, curiosità, lontano da casa ha sempre subìto o due o tre reti. Per la cronaca, chi crede che la tendenza possa essere “confermata” deve accendere l’opzione “Multigol Casa 2-3” in lavagna a 1.95. Un esito che si sposa anche bene con la media realizzativa del Flamengo in casa che è di 2 reti a partita.

L’America Mineiro è ultimo in classifica ma... primo se si parla di Over 2,5. Per i bookie l’ennesimo match con almeno tre reti totali vale poco più di 1.55.