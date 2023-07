Brasileirao, ecco il pronostico di Bragantino-Internacional

Il Bragantino dopo aver perso per 2-0 sul campo del Botafogo torna a giocare in casa contro l’Internacional. I “Tori” biancorossi non hanno mai perso nelle precedenti 6 gare interne di campionato, il Bragantino in queste 6 partite con ben 12 reti all’attivo e soltanto 2 al passivo è riuscito a conquistare la bellezza di 14 punti (4 vittorie e 2 pareggi).