Brasileirao, 16ª giornata: il pronostico di Coritiba-Fluminense

Il “Flu” sta un po’ mancando in trasferta, un solo punto nelle ultime quattro gare esterne. Di più, in campionato non fa registrare il segno “2” (sia in casa che fuori) da dieci partite di fila.

Il Coritiba attraversa il suo miglior momento per quanto riguarda i risultati ottenuti ma non si può trascurare come nelle prime 12 gare giocate in campionato lo score sia stato desolante: 8 sconfitte e 4 pareggi.

I bookie danno fiducia agli ospiti anche se la quota del segno 2 è piuttosto alta: 2.20. Le due formazioni hanno fatto registrare rispettivamente 10 e 11 volte (in 15 giornate) il Multigol 2-4. Tale opzione vale un moltiplicatore pari a 1.55 volte la posta.