Preliminari di Champions League, Zalgiris-Galatasaray: ecco il pronostico

Per la compagine lituana battere l'undici turco non sarà di certo un'impresa semplice visto che tra le fila dei giallorossi giocano giocatori del calibro di Mertens, Zaniolo ed Icardi. Statistiche alla mano però lo Zalgiris si presenta all'appuntamento con il Galatasaray con alle spalle ben 11 risultati utili consecutivi fatti registrare davanti al proprio pubblico (8 vittorie e 3 pareggi).

Il Galatasaray nelle 4 amichevoli disputate prima di questo incontro ha prima perso per 4-3 contro l'Hull City e poi nel giro di 9 giorni ha vinto per 2-0 contro il Kisvarda, pareggiato per 1-1 con l'Austria Vienna e perso per 2-0 con lo Sturm Graz.

Giallorossi favoriti per le quote, scopri il pronostico

Le quote pendono dalla parte del club allenato da Okan Buruk, il segno "2" è in lavagna a circa 1.60 mentre la doppia chance 1X si gioca mediamente a 2.05. L'eventualità che il Galatasaray possa segnare un numero di reti compreso tra 2 e 4 moltiplica la posta per 1.80.