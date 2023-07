Ludogorets-Olimpia Lubiana, quote e pronostico del match

Rimonta riuscita, il Ludogorets dopo aver perso l'andata del primo turno preliminare di Champions League per 2-0 sul campo del Ballkani è riuscito comunque a passare al turno successivo grazie alla vittoria per 4-0 ottenuta nel match di ritorno.

Il Ludogorets ora dovrà vedersela con l'Olimpia Lubiana, squadra detentrice della Prva Liga slovena ma reduce dall'inaspettato ko per 2-1 contro il Koper. La compagine bulgara invece sembra averci preso gusto e dopo il 4-0 inflitto al Ballkani ha archiviato anche la pratica Etar con uno schiacciante 5-0.

Quote e pronostico

Per le quote il Ludogorets davanti al proprio pubblico non dovrebbe trovare problemi a battere l'Olimpia Lubiana. Il segno 1 moltiplica la posta per circa 1.65 mentre il "2" è proposto mediamente a 4.30. Interessante l'Over 1,5 Casa offerto a 1.80.