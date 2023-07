Pronostico Argentinos Jrs-Estudiantes, ecco le quote e le statistiche del match

Gli appassionati di calcio argentino non possono di certo perdersi la sfida in programma al "Diego Armando Maradona" di Buenos Aires. Sia l'Argentinos Jrs che l'Estudiantes al momento appartengono al blocco di squadre che al momento sarebbero qualificate per la prossima edizione della Copa Sudamericana ma per entrambe c'è ancora una remota speranza di poter volare in Libertadores.