Liga Profesional, quote e pronostico di Union Santa Fe-Defensa y Justicia

La 27ª giornata del campionato argentino sta per cominciare, allo stadio " 15 de Abril " di Santa Fe va in scena il confronto tra l' Union e il Defensa y Justicia . I padroni di casa al momento sono posizionati nella parte bassa della classifica con soltanto 27 punti (5 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte) mentre la squadra ospite si trova a ridosso della 3ª posizione a quota 44 (12 successi, 8 pareggi e 6 ko).

Nonostante il notevole divario che c'è tra le due compagini in campo c'è da sottolineare comunque che entrambe non hanno mai perso nelle precedenti 4 gare del torneo. L'Union è reduce da ben 4 pareggi a reti bianche ottenuti contro il Boca Juniors, il Talleres Cordoba, la Platense e il Velez mentre il Defensa y Justicia nelle ultime 4 giornate di campionato ha fatto registrare prima una vittoria per 2-1 nella tana dell'Arsenal Sarandi e poi dopo un doppio "2-2" contro il Lanus e il Godoy Cruz è tornata a vincere per 3-0 contro il Sarmiento.

Poche reti in vista, scopri il pronostico

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 si gioca mediamente a 2.45 mentre il "2" moltiplica la posta per circa 2.90. L'Union Santa Fe non ha mai perso nelle precedenti 5 partite disputate davanti al proprio pubblico (2 vittorie e 3 pareggi con soltanto 6 gol fatti e 1 subito) ma dopo aver centrato per 4 volte di fila lo "0-0" è lecito attendersi almeno un gol in questo incontro. L'Under 2,5 è proposto a 1.50 mentre il Multigol 1-2 al termine del secondo tempo vale 1.85.