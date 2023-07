Pronostico Fluminense-Santos, segno 1 a 1.60

Nel sabato di Brasileirao spicca Fluminense-Santos. Felipe Melo e compagni sono in corsa per un posto in Libertadores ma nell'ultimo turno hanno lasciato tre punti pesanti sul campo del Coritiba.

Meglio il Santos che ha pareggiato 2-2 con il Botafogo capolista (che ha confermato di essere la squadra da battere rimontando due reti al Peixe), nonostante la classifica dica che i bianconeri sono a soli tre punti di distanza dal quart'ultimo posto.

Fluminense-Santos, fai il tuo pronostico

Due combo in evidenza

Match da vincere per il Flu che in casa non ha ancora mai perso (5 vittorie e 3 pareggi) mentre il Santos visto in trasferta ha un passo da zona retrocessione piena: un solo successo e tre gol in totale messi a segno lontano dai lidi amici.

Il pronostico è tutto per il Fluminense, il segno 1 non va oltre 1.60 mentre il 2 vale 6 volte la posta.

Due le opzioni in vetrina, la combo 1X+Multigol 1-4 e Over 0,5 Casa+Under 1,5 Ospite.