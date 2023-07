Brasileirao, ecco il pronostico e le statistiche di Goias-Gremio

Il Goias, prossimo avversario del Gremio, invece è quint'ultimo e con l'1-0 ottenuto la scorsa settimana sul campo del Cruzeiro è riuscito a portarsi un punto sopra la zona retrocessione. Il Goias con 8 gol fatti e 12 subiti nelle prime 8 gare interne ha regalato ai suoi tifosi 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Gremio favorito ma... scopri la "combo" consigliata

Il Gremio visto in campo nelle ultime giornate dovrebbe avere le carte in regola per riuscire a battere il Goias. Il ruolino di marcia esterno dei "Moschettieri" però vede ancora lo "0" nella casella dei pareggi. Il "2" è in lavagna a circa 2.20 mentre la prudente "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 1-4 moltiplica la posta per 1.55.