Malmo-Varnamo, il pronostico è una combo

Il Malmo vuole chiudere un complicato mese di luglio con una vittoria. Solo un punto nelle ultime tre giornate per Moisander e compagni, alle prese con un avversario abbordabile ma che la scorsa settimana ha battuto 1-0 l' Hacken , rivale del Malmo nella lotta per il titolo di campione di Svezia .

Dalle statistiche la scelta del pronostico

Sei vittorie, un solo pareggio e nove sconfitte. Questo il biglietto da visita che il Varnamo esibisce all'Eleda Stadion dove il Malmo ne ha prima vinte sei di fila, per poi pareggiare 2-2 contro l'Hacken e poi cadere a sorpresa contro il Mjallby (1-2). Insomma, non è un buon momento (anzi è il peggiore da inizio campionato per il Malmo) ma i bookie, bancando l'1 a 1.30, dimostrano di avere pochi dubbi su chi vincerà l'incontro.

Da segnalare che i biancocelesti non hanno ancora centrato la somma gol 2 in casa mentre il Varnamo, fuori, ha collezionato l'esito Multigol 2-4 in sette delle otto trasferte giocate.

Un buon compromesso, alla luce di queste statistiche, potrebbe essere la combo 1+Multigol 2-4 a 2.05 ma, a 1.70, non è da buttare anche la 1+Multigol 2-5.