Formula 1: ennesima vittoria RedBull

Gollo aveva consigliato il podio Ferrari con Sainz o Leclerc che veniva dato a 2,15, ottima quota, buona intuizione.



Se un podio è il massimo che si può attendere dal team di Maranello, per Sainz il GP di Spa è stato assai più devastante. Lo spagnolo ha avuto un contatto con Oscar Piastri nel primo giro che ha causato il ritiro di entrambi i piloti. La pancia aperta sulla vettura di Sainz ha concesso lui solo qualche giro prima dell’ inevitabile ritiro.

Il ritiro di Sainz era sopra quota 10,00.

Oscar Piastri chiude nel peggiore dei modi un weekend molto positivo. L’australiano ha conquistato il 2º posto nella gara sprint battendo il compenso di squadra Lando Norris. La scuderia arancione dovrà fronteggiare una rivalità tra due astri nascenti? Intanto Norris chiude il weekend al 7º posto.

Norris in zona punti era una quota abbastanza bassa: 1,35.

La Mercedes non chiude uno dei migliori weekend con un 4º posto di Hamilton e un 6º di Russell. Il weekend del 7 volte campione non è iniziato nel migliore dei modi con una penalità di 5 secondi nella Sprint Race per aver causato un incidente con Sergio Perez.

Ottimo lavoro di Tsunoda, che conclude il GP al 10º posto davanti a Ricciardo che termina 16º. L’australiano lotta nelle retrovie e ancora non è all’altezza del compagno di squadra. Servirà ancora qualche gara per avere completa padronanza della vettura o Red Bull ha condotto una scelta affrettata nei confronti di De Vries?

Il GP prima della pausa estiva si rivela estremamente prevedibile. Le lotte non esistono e la Red Bull domina incontrastata la classifica.

A Milton Keynes non si sbaglia nulla: pit stop perfetti, guide impeccabili, trionfi assicurati.

La Formula 1, come ogni anno, lascia le piste per la pausa estiva. La prossima gara si terrà il 27 agosto a Zandvoort, GP di casa di Max Verstappen.

Ci aspettiamo un ennesimo trionfo orange, stavolta con la tifoseria a favore. Davanti ad un team così forte è impossibile sperare in una gara combattuta, se non grazie ai nostri eroi delle retrovie e combattono per una manciata di punti.

Lascio di seguito la classifica completa del GP di SPA mentre aspettiamo di ascoltare ancora una volta l’inno olandese nel prossimo GP dopo le vacanze…

1º Verstappen

2º Perez

3º Leclerc

4º Hamilton

5º Alonso

6º Russell

7º Norris

8º Ocon

9º Stroll

10º Tsunoda

11º Gasly

12º Bottas

13º Zhou

14º Albon

15º Magnussen

16º Ricciardo

17º Sargeant

18º Hulkenberg

Sainz OUT

Piastri OUT

Ilaria T. - Gruppo Telegram di Gollo