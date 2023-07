Pronostici Superliga danese, quote equilibrate in Aarhus-Nordsjaelland

Sul canale Telegram di Gollo Predictor i consigli sui match di calcio e tanto altro

Precedenti favorevoli al Nordsjaelland

Negli ultimi cinque precedenti con posta in palio andati in scena sul campo dell'Aarhus il Nordsjaelland ha sempre portato via almeno un punto: tre vittorie e due pareggi, con l'Over 1,5 (almeno due reti in partita) sempre presente. Lo scontro diretto della scorsa stagione in questo stadio è terminato in parità, 1-1, e i bookie prevedono un altro confronto combattuto ed equilibrato.

La vittoria dell'Aarhus si gioca a 2.50, quella degli ospiti paga 2.65 mentre la X rende 3.30 volte la posta.

Divario sottile nel mercato Under/Over 2,5 mentre il Goal viaggia a 1.65 contro il 2.10 del No Goal. La sensazione è che almeno una rete per parte possa scapparci, col Nordsjaelland imbattuto. Il che vuol dire, doppia chance X2.