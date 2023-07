Juve-Donnarumma, per i bookmakers è possibile: le quote dell'affare

Dopo l'addio al Milan nell'estate 2021, il possibile ritorno in Italia di Gianluigi Donnarumma continua ad essere un argomento caldo. Secondo i bookmakers, infatti, il portiere potrebbe presto lasciare il PSG per approdare alla Juventus .

Juve, Donnarumma può arrivare subito

Per i siti di scommesse come Better e la Sisal, l'approdo del portiere della Nazionale in bianconero entro la fine del calciomercato è quotato 5. Una trattativa che potrebbe decollare visto il grande interesse del Bayern Monaco per Wojciech Szczesny. L'alternativa è Marco Carnesecchi dell'Atalanta, anche lui proposto a 5.