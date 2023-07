Pronostico Panathinaikos-Dnipro-1, ecco la quota del segno 1

All' Apostolos Nikolaidis Stadium di Atene è tutto pronto per dare il via al ritorno del secondo turno preliminare di Champions League . Nel match d'andata il Panathinaikos è riuscito ad imporsi sul Dnipro-1 con una prestazione molto convincente, i greci in trasferta dopo aver segnato su rigore il gol del momentaneo 3-0 hanno subito la rete del definitivo 3-1 al 90° minuto di gioco.

Sulla carta il Panathinaikos non dovrebbe trovare problemi a concedere il "bis" davanti al proprio pubblico. La compagine biancoverde non perde in casa dal lontano 22 gennaio 2023, un 3-0 contro il Paok a cui hanno fatto seguito ben 4 vittorie e 5 pareggi.

Fai ora i tuoi pronostici!

Show in vista ad Atene

Per le quote è la squadra allenata da Ivan Jovanovic a partire con i favori del pronostico. Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna a circa 1.55 mentre la doppia chance X2 si gioca mediamente a 2.15. Il Dnipro-1 spingendosi in avanti potrebbe lasciare numerosi spazi alla compagine biancoverde, l'Over 1,5 Casa paga 1.65 mentre la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5 è proposta in lavagna a 2.20.