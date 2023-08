Pronostici Champions League, Olimpia Lubiana-Ludogorets: ecco le quote

Riflettori puntati sullo Stadion Stozice , il confronto tra il Lubiana e il Ludogorets mette in palio l'accesso al terzo turno preliminare di Champions League . I primi 90 minuti disputati all' Huvepharma Arena sono terminati sul punteggio di 1-1, al gol del momentaneo vantaggio sloveno firmato dall'attaccante Timi Elsnik ha risposto Dominik Yankov al 44' del primo tempo.

Le due squadre arrivano a questo incontro dopo aver eliminato nel turno precedente rispettivamente il Valmiera (il Lubiana ha battuto la società lettone con un doppio "2-1") e il Ballkani (il Ludogorets dopo aver perso per "2-0" in trasferta è riuscito a ribaltare il risultato con un convincente 4-0).

La sfida si preannuncia molto equilibrata, i bookie propongono il segno 1 a circa 2.90 mentre il "2" moltiplica la posta per 2.20. La "X" al 90' che porterebbe le due squadre ai tempi supplementari invece si gioca mediamente a 3.15. Per le quote entrambe le compagini dovrebbero riuscire a mettere il pallone in rete, il "Goal" al termine del secondo tempo vale 1.77. Per i più audaci c'è la "combo" Multigol Casa 1-2+Multigol Ospite 1-2 in lavagna a 2.40.