Astana-Dinamo Zagabria, quote e pronostico del match

Per la Dinamo Zagbaria il ritorno del secondo turno preliminare di Champions League si tratta soltanto di una formalità. Nei primi 90 minuti la compagine croata ha battuto in casa l' Astana con un netto 4-0.

La squadra allenata da Igor Biscan nelle restanti 3 gare ufficiali disputate in questa nuova stagione ha prima battuto per 1-0 l'Hajduk Split in Supercoppa, poi sempre contro l'Hajduk Split ha perso per 2-1 in campionato ed infine ha conquistato i tre punti contro l'Istra 1961 per 3-0.

L'Astana invece sembra aver accusato il colpo e dopo aver perso per 4-0 in Croazia ha alzato bandiera bianca anche sul campo del Kyzylzhar (1-0).

L'Astana può andare a segno

Quote alla mano è ancora una volta la Dinamo Zagabria a partire con i favori del pronostico. Il segno 2 al termine del secondo tempo è in lavagna a 1.90 mentre l'1 moltiplica la posta per 3.50. L'Astana davanti ai propri tifosi proverà almeno a segnare il gol della bandiera, il Multigol Casa 1-2 paga mediamente 1.60 mentre la possibilità che entrambe le compagini vadano a segno in questo match paga 1.80.