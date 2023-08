Preliminari di Champions League: il Molde cerca il riscatto contro l'Hjk

Preliminari di Chiampions League , all' Aker Stadion di Molde si riparte dall'1-0 per l' Hjk . I norvegesi scendono in campo con la consapevolezza di avere le carte in regola per ribaltare il risultato, già nel match d'andata hanno dimostrato di condurre il pallino del gioco (63% di possesso palla) e con un pizzico di precisione in più sotto porta averebbero potuto senza dubbio strappare almeno un pareggio (9 tiri effettutati di cui 5 nello specchio della porta finlandese).

Il Molde in casa dopo aver perso per 3-2 contro lo Stabaek (30 aprile 2023) ha sempre vinto nelle successive 8 gare interne ufficiali. La squadra allenata da Erling Moe in queste 8 partite è riuscita a mettere a segno la bellezza di 25 reti.

L'Hjk al momento occupa il terzo posto della classifica del campionato finlandese ed in trasferta ha fatto registrare soltanto 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta (12 gol all'attivo e 10 al passivo).

Le quote sorridono ai norvegesi, scopri il pronostico

Nonostante il vantaggio le quote non sembrano dar fiducia all'Hjk. La vittoria al novantesimo del Molde si gioca a 1.20 mentre la doppia chance X2 è in lavagna mediamente a 3.55. Il club norvegese per evitare i tempi supplementari dovrà riuscire a segnare almeno due gol in più dei finlandesi, l'Over 1,5 Casa è proposto a circa 1.35 mentre la possibilità che il Molde superi la soglia delle 2,5 reti vale 2.05. Da provare la "combo" 1+Multigol 2-4 a 1.83.