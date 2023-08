Champions League: quote e pronostico di Galatasaray-Zalgiris

Nei secondi 90 minuti di gioco il Galatasaray ha tutte le carte in regola per riuscire conquistare il pass per il turno successivo. Dries Mertens e compagni nell'ultima Super Lig disputata hanno centrato il successo in 15 incontri su 18 mentre nelle restanti 3 sfide interne hanno fatto registrare 2 pareggi e 1 sconfitta.

Lo Zalgiris è nel pieno del suo campionato (26 punti conquistati nei 12 match disputati lontano dai lidi amici) e nel turno precedente ha ottenuto la qualificazione proprio in trasferta sul campo dello Struga (0-0 in casa, 2-1 fuori).

Fai ora i tuoi pronostici!

Giallorossi favoriti, scopri il pronostico

Per le quote il successo del Galatasaray non sembra di certo in discussione, il segno 1 è proposto solamente a 1.10 mentre la doppia chance X2 si gioca mediamente a 4.95. L'Over 2,5 è in lavagna a circa 1.40 mentre lo scenario che vede l'undici turco andare a segno per 3 o 4 volte moltiplica la posta per 2.30. Galatasaray a segno in entrambi i tempi di gioco? Opzione offerta mediamente a 1.58.