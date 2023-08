Conference League, Bohemians-Bodo Glimt: quote e pronostico del match

Il Bodo Glimt grazie alla vittoria per 3-0 ottenuta una settimana fa all' Aspmyra Stadion ha praticamente già prenotato un posto per il turno successivo. Il Bohemians , analizzati i dati del match d'andata (l'undici ceco ha mantenuto il possesso della sfera soltanto per il 28% dell'incontro, calciato per 3 volte in porta e battuto un solo corner), difficilmente riuscirà a ribaltare il risultato.

Diverse reti in vista al novantesimo

La sfida in programma all'Epet Arena vede i norvegesi partire con i favori del pronostico. Il successo del Bodo Glimt è in lavagna a 1.78 mentre la doppia chance 1X si gioca a 1.81. Numeri alla mano si nota subito come la compagine giallonera sia riuscita a segnare almeno due gol in 8 delle precedenti 10 trasferte ufficiali.

Con un Bohemians che scenderà in campo per provare a compiere l'impresa è lecito ipotizzare che questo incontro possa terminare con almeno tre reti al triplice fischio dell'arbitro. L'Over 2,5 è proposto mediamente a 1.60.