Preliminari Conference League, ecco l'analisi e le statistiche di Hammarby-Twente

Alla "Tele2 Arena" di Stoccolma è tutto pronto per il calcio d'inizio di Hammarby-Twente. Il match d'andata ha visto l'undici olandese imporsi per 1-0 grazie a una rete realizzata da Sem Steijn all'8° minuto della ripresa. In questo incontro i "Reds" dovranno fare attenzione a non sottovalutare un avversario che nelle prime 8 gare interne di campionato ha fatto registrare la bellezza di 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta.