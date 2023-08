Conference League, statistiche e pronostico di Tirana-Besiktas

Il Besiktas dopo aver battuto il Tirana per 3-1 ad Istanbul sembra essere già proiettata verso il terzo turno preliminare di Conference League . La compagine turca al " Vodafone Park " dopo aver chiuso il primo tempo sul punteggio di 2-0 (a segno Bulut e Muleka ) ha nella ripresa prima subito il gol del momentaneo 2-1 ( Kaina al minuto 83) e poi siglato la rete del definitivo 3-1 ( Kilicsoy nel recupero del secondo tempo). Da notare che il Besiktas ad Istanbul ha concesso un solo tiro in porta al Tirana .

Fai ora i tuoi pronostici!

Segno 2 possibile ma...

Le "Aquile nere" sono una squadra che nell'ultima stagione disputata non ha certo subito il "mal di trasferta". Il Besiktas in campionato ha conquistato ben 35 punti nelle 18 partite giocate fuori casa (10 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Il Tirana nel turno precedente ha eliminato la Dinamo Batumi con un complessivo 3-2 ma nel match d'andata non era riuscito ad andare oltre l'1-1 davanti al proprio pubblico. Il Goal è in lavagna a 1.90 mentre il più generico Multigol 2-4 moltiplica la posta per 1.50.

Per le quote il Besiktas parte con i favori del pronostico (il "2" vale 1.45) ma non si può escludere lo scenario che veda i turchi scendere in campo per gestire il risultato dell'andata, l'opzione "X primo tempo o X finale" è in lavagna a 1.75.