Inizia la Coppa Italia: statistiche e pronostico di Catanzaro-Foggia

La Coppa Italia 2023/2024 ha inizio con la sfida tra il Catanzaro e il Foggia . La compagine calabrese nella precedente stagione si è resa protagonista di una cavalcata impressionante terminata con la promozione in Serie B grazie ai 96 punti conquistati in 38 gare (30 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte). Pietro Iemmello e compagni hanno chiuso il campionato con 102 reti all'attivo (ben 28 portano la firma del bomber calabrese) e soltanto 21 al passivo (miglior difesa del torneo).

Il Catanzaro inoltre dopo aver vinto il campionato è riuscito ad alzare al cielo anche la Supercoppa di Serie C. L'undici allenato da Vincenzo Vivarini con 4 punti è riuscito a chiudere al primo posto il mini torneo disputato contro Feralpisalò (battuto per 2-1) e Reggiana (2-2).

Il Foggia ha da pochi giorni ufficializzato il nome del nuovo allenatore: sarà Mirko Cudini a guidare i rossoneri nella prossima stagione. Una nuova "realtà" che all'esordio potrebbe non trovare vita facile contro una squadra già rodata come quella calabrese.

I principali bookie propongono il segno 1 soltanto a 1.17 mentre un'ipotetica doppia chance X2 moltiplicherebbe la posta in gioco per circa 4.05. L'ultimo confronto tra le due squadre è andato in scena il 16 aprile scorso ed è terminato con la vittoria del Catanzaro per 2-1. La possibilità che l'undici giallorosso in questo incontro riesca a segnare un numero di reti compreso tra 2 e 4 è offerta mediamente a 1.50 mentre l'opzione "Squadra 1 segna nei due tempi: Si" si trova in lavagna a 1.55.

Quote speciali: nella tipologia di scommesse legata alla scelta del "Tempo con più gol" l'opzione "1" (primo tempo) paga 3.10, la "X" (stesso numero di gol in entrambe le frazioni di gara) è proposta a 4.25 mentre il "2" (secondo tempo) vale circa 1.95.