Pronostici Coppa Italia, Reggiana favorita sul Pescara

Coppa Italia, allo stadio "Pavesi" di Fiorenzuola è in programma il confronto tra la Reggiana e il Pescara. Nella precedente stagione i granata hanno vinto il campionato di Serie C con 81 punti conquistati nel Girone B (24 successi, 9 pareggi e 5 ko) mentre gli adriatici hanno visto sfumare il sogno di approdare in Serie B ai playoff contro il Foggia. Il "Delfino" aveva chiuso il Girone C con 65 punti (19 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte) alle spalle del Crotone e del Catanzaro.