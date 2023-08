Feralpisalò-Vicenza, ecco il pronostico del match

La Feralpisalò torna in campo in una gara ufficiale dopo aver sfiorato nell'ultima stagione il "double" campionato più Supercoppa di Serie C . L'undici lombardo quindi in attesa di disputare la prima giornata di Serie B si appresta a sfidare il Vicenza in Coppa Italia .

Match equilibrato, scopri il pronostico

I bookie non si sbilanciano e propongono il segno 1 a circa 2.35, la "X" paga triplo mentre il "2" al novantesimo si gioca mediamente a 2.85. Per le quote in una partita così equilibrata non si può escludere il Goal a 1.85 mentre il più generico Multigol 2-4 moltiplica la posta per 1.58.