Coppa Italia, l'analisi e il pronostico di Cesena-Entella

Cesena ed Entella nella precedente stagione hanno terminato il campionato tre punti sotto la Reggiana capolista. All'Orogel Stadium le due compagini quindi tornano a distanza di quasi 5 mesi: l'ultima volta, il 14 marzo scorso, il club bianconero riuscì ad imporsi con uno schiacciante 4-0. La squadra allenata da Domenico Toscano segnò ben 2 reti per tempo, Stiven Shpendi aprì e chiuse le danze con due gol realizzati al minuto 16 e al minuto 89 mentre nel corso del match misero il pallone in rete anche Luigi Silvestri e Alessio Brambilla.