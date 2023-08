Pronostico Norrkoping-Goteborg, l'analisi e le statistiche del match

Il Goteborg non se la passa di certo meglio e in trasferta con 4 gol all'attivo e 12 al passivo è riuscito a totalizzare soltanto 4 punti (4 pareggi e 4 sconfitte). I "Leoni di Folkung" però nelle precedenti 5 giornate di campionato sono riusciti a rimanere imbattuti in ben 4 occasioni, una vittoria per 2-0 in casa contro il Kalmar e ben 3 pareggi di cui 2 per 0-0 contro l'Halmstad e uno per 1-1 contro l'Elfsborg.

Fai ora i tuoi pronostici!

Possibili sorprese alla "Platinumcars Arena"

Per le quote la sfida in programma alla "Platinumcars Arena" si preannuncia abbastanza equilibrata. Il segno 1 è offerto mediamente a 2.15, la "X" vale 3.10 e il "2" si gioca a circa 3.05. Visto lo stato di forma del Goteborg si può prendere in considerazione la doppia chance X2 proposta a 1.65. La possibilità che entrambe le squadre riescano ad andare a segno in questo match moltiplica la posta per 1.75.