Champions League, il pronostico di Psv-Sturm Graz

Fase caldissima dei preliminari di Champions League, siamo a un passo dai playoff. Al Philips Stadion di Eindhoven si gioca l'andata di Psv-Sturm Graz, partita dal pronostico (per i bookmaker) nettamente favorevole agli olandesi.

Psv super favorito per le quote

Il Psv ha appena messo in bacheca la Supercoppa d'Olanda battendo 1-0 il Feyenoord con gol nella ripresa di Lang. Il modo migliore di approcciare la stagione in attesa del debutto in Eredivisie. Lo Sturm Graz ha già alle spalle due giornate di campionato e ha fatto bottino pieno battendo Austria Vienna e Lask Linz senza subire gol.

Il bilancio delle amichevoli è senza dubbio positivo per entrambe le squadre ma in Olanda, quote alla mano, la sfida avrà un solo padrone. Psv favorito a 1.40, il segno 2 può spingersi fino a 7.50.

Si può ipotizzare un Psv imbattuto al termine di un match con un numero di reti compreso tra due e quattro. Tradotto, pronostico 1X più Multigol 2-4.