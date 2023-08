Champions League, la favola Klaksvik sfida il Molde: quote e pronostico

Fai i tuoi pronostici sulle partite di Champions!

Sognare non costa nulla e non solo. Il Molde, quarto nell’attuale edizione del campionato norvegese, nel secondo turno preliminare ha sofferto non poco contro l’Hjk (Finlandia): ko per 1-0 a Helsinki e successo casalingo per 2-0 con pratica sistemata solo nel quarto d’ora finale. Il primo round si gioca a Torshavn, da vedere se il Klaksvik avrà ancora risorse sufficienti per reggere l’urto di un Molde che, se in giornata, non ha difficoltà a segnare reti a raffica ai suoi avversari.

La sensazione è che, a prescindere dal risultato finale, i norvegesi possano segnare almeno due reti. Per le quote l’Over 1,5 Ospite, pagato 1.80, è in leggero vantaggio sull’Under 1,5 Ospite che si gioca a 1.90. Puntando sul segno 2 il moltiplicatore è pari a 1.65 mentre una nuova impresa dell’outsider Klaksvik (segno 1) è un’eventualità da 4.50 volte la posta.