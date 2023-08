Amichevole Monza-Milan, show all'U-Power Stadium

Uno stadio sold out sarà il primo grande omaggio a colui in nome del quale si gioca questo Monza-Milan : Silvio Berlusconi . Un’ amichevole antipasto di Serie A tra due squadre che vogliono dar vita a un match divertente.

Goal molto probabile, da provare...

Lo scorso anno il Milan vinse sia all’andata che al ritorno ma il Monza ha dimostrato col tempo di poterci stare eccome in Serie A. Per i brianzoli è il primo vero test importante mentre il Milan - due gol segnati sia al Real che alla Juve, ko per 1-0 col Barça - ha già sostenuto diversi esami impegnativi.

Le premesse per una sfida pirotecnica ci sono tutte, le reti dovrebbero essere protagoniste. Il Goal sembra già scritto, intrigante la combo Over 1,5 Casa più Over 1,5 Ospite. Seguendo sempre un percorso “alternativo”, intriga “Una squadra segna esattamente due gol”.