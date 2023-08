Il Marsiglia di Veretout sfida il Panathinaikos: ecco il pronostico

Battesimo europeo per il Marsiglia, terzo lo scorso anno in Ligue 1, contro i vice-campioni di Grecia del Panathinaikos. Una fucina di vecchie conoscenze della Serie A: Jedvaj, Djuricic e il portiere Brignoli solo per citare un tris. Nelle fila dei francesi, reduci dal ko per 2-1 in amichevole contro il Leverkusen, militano Veretout e Kondogbia senza dimenticare Aubameyang che ha voglia di rilanciarsi dopo la deludente esperienza al Chelsea.