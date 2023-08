Pronostico Sheriff-Bate, bookie concordi sul segno 1

Fai i tuoi pronostici sulle partite di Europa League

Il percorso in Champions è terminato, rispettivamente, per mano di Maccabi Haifa e Aris. I moldavi però hanno messo paura agli israeliani, vincendo l’andata a Tiraspol (1-0) per poi arrendersi solo ai supplementari. Debacle invece per il Bate che ha pagato dazio contro un avversario di livello superiore come l’Aris.

Logico dunque che gli “Sceriffi” moldavi pretendano i favori del pronostico. Per le quote il segno 1 è un’opzione da 1.55 volte la posta, meno accreditato il “2” bielorusso che fa salire il moltiplicatore ben oltre quota 5.

In casa lo Sheriff non subisce almeno due reti dal 6 ottobre 2022: 0-2 contro la Real Sociedad nella fase a gironi della scorsa edizione di Europa League. Volendo rischiare qualcosa, occhio all’opzione Over 1,5 Casa+Under 1,5 Ospite in lavagna a 2.07.