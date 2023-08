Pronostico Rapid Vienna-Debrecen, sfida con vista sulla... Fiorentina

Fai i tuoi pronostici!

Austriaci favoriti, l'1 si gioca a 1.65

Sofferenze impreviste per il Debrecen che nel turno precedente ha rischiato di farsi buttare fuori dagli armeni dell'Alashkert, battuti solo ai calci di rigore. Il Rapid Vienna è partito bene in campionato vincendo la prima gara casalinga contro l'Altach per 4-0 e sembra avere le carte in regola per vincere questa partita d'andata contro gli ungheresi.

I bookie propongono il segno 1 a 1.65, più alte le quote del pareggio (3.80) e del segno 2 (4.60). L'incontro promette diverse reti, l'Over 2,5 si gioca a 1.70. Stessa quota per l'ipotesi che il Rapid vada a segno almeno due volte (esito Over 1,5 Casa).