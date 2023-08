Scommesse Conference League: il Besiktas di Uçan è favorito a Baku

Prosegue la corsa del Besiktas nei preliminari di Conference League . I turchi, terzi classificati nell’ultimo campionato , giocano la gara d’andata in trasferta contro il Neftci Baku . Gli azeri nel turno precedente hanno liquidato la pratica Zeljeznicar (Bosnia) vincendo 2-0 in casa dopo il 2-2 di Sarajevo. Il Besiktas dell’ex romanista Uçan si è invece sbarazzato del Tirana con un complessivo 5-1 .

Il "ritardo" del Neftci

Besiktas decisamente superiore al Neftci, senza trascurare che Aboubakar e compagni in trasferta non perdono dal 4 febbraio: ko per 1-0 in campionato contro il Sivasspor. A pronostico è un segno 2 che ci sta tutto, non male la quota prevista per il colpo esterno dei turchi che sfiora l’1.70.

Il Multigol 1-3 paga 1.48 e va tenuto presente un “ritardo” statistico: niente somma gol 3, per il Neftci, da ben 16 partite consecutive.