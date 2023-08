Lukaku-Vlahovic, i bookie certi: ecco come terminerà l'affare Juve-Chelsea

La trattativa tra il Chelsea e la Juve per lo scambio Lukaku-Vlahovic è vicina alla conclusione. Il belga ha rifiutato tutte le offerte che gli sono giunte dell'Arabia per poter continuare a giocare in Italia. I Blues sono pronti a prensentare un'offerta di 30-32 milioni più il cartellino del belga per arrivare a Vlahovic, avvicinandosi alla richiesta di 35 milioni della Juve. Le parti sono pronte a trattare, con l'appuntamento fissato tra lunedì e martedì.