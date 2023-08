Siviglia-Valencia, il pronostico: ecco cosa dicono le quote

Si apre il sipario anche sulla Liga 2023/24 , al Sanchez Pizjuan va in scena un interessante Siviglia-Valencia . Due squadre decise a far meglio rispetto allo scorso anno quando chiusero rispettivamente al 12° e al 16° posto in classifica . Gli andalusi, però, hanno messo in bacheca l' Europa League .

Segui i consigli dell'algoritmo sul canale Telegram Gollo Predictor

Suso e compagni favoriti

Quattro amichevoli vinte (brilla l'1-0 al Nottingham Forest) prima del ko per 2-1 con l'Aston Villa: così il Valencia "versione estate". Assaggi di Liga (ma sempre in amichevole) per il Siviglia che ha prima battuto 1-0 il Betis e poi pareggiato 1-1 contro l'Atletico Madrid.

Mai vittorioso negli ultimi nove precedenti col Siviglia, il Valencia proverà a sfruttare il fattore sorpresa. C'è infatti da ribaltare un pronostico che vede favoriti Suso e compagni, l'1 vale 1.98 mentre il 2 si attesta sul 3.50. Massimo un gol nella prima frazione e non più di due nella ripresa? Under 1,5 1° tempo + Under 2,5 2° tempo a quota 1.57.