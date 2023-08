Chi vincerà il prossimo campionato? Il parere dei bookie su Napoli e Roma

Non è il Napoli la favorita alla vittoria del prossimo scudetto. Lo rivelano le maggiori agenzie di scommesse, con gli azzurri che sono posizionati dietro a Inter e Milan nelle preferenze. Pesa e non poco l'addio di Luciano Spalletti, l'allenatore che è riuscito a vincere il tricolore in azzurro dopo trentatré anni. E le altre?