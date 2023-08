Antepost Serie A 2023-24, ecco una speciale scommessa

Tra le Antepost sulla Serie A disponibili nel palinsesto scommesse , è da segnalare la tipologia: “ Non perde in casa nel girone d’andata ”. Un’impresa che lo scorso anno riuscì sia al Napoli (8 vittorie e un pareggio) che alla Juventus (7 successi e 3 pareggi).

Segui i consigli dell'algoritmo Gollo Predictor sul suo canale Telegram

Maradona inviolato a metà campionato? Ecco quanto paga

L’ipotesi che la squadra di Garcia possa concedere il bis, rendendo il Maradona inespugnabile almeno fino alla 19ª giornata, è in lavagna a 3.50.

La quota assegnata alla Juve in questa speciale scommessa è pari a 4.50. Il premio sale vertiginosamente per l’eventualità che il Napoli chiuda il campionato senza mai perdere in casa (a 10), offerta che scende a 9 nel caso dell’Inter.