Pronostici Coppa Italia: le migliori quote di Bari-Parma

Seconda tranche di gare valevoli per il secondo turno di Coppa Italia . Al San Nicola va in scena un interessante Bari-Parma , un remake. Lo scorso anno infatti il confronto andò in scena ai sedicesimi al Tardini , in quell’occasione ai ducali bastò una rete di Benedyczak nel primo tempo per staccare il biglietto per gli ottavi .

Il Parma nella pre-season estiva ha disputato amichevoli in cui a brillare è stato l’Under 2,5 e la curiosità è che contro Elche, Sassuolo, Bochum e Fiorentina Ansaldi e compagni hanno sempre segnato un gol esatto.

Il Bari di Mignani, che lo scorso anno ha visto sfumare la promozione in Serie A in modo quasi drammatico, dominò al San Nicola il Parma battendolo 4-0 (3-0 al riposo). Stavolta ci sono le premesse per assistere ad un confronto più equilibrato. Per questo motivo può meritare considerazione l’esito Multi chance “X o Goal Sì” in lavagna a 1.60.

Pronostico Cagliari-Palermo, sardi favoriti

Da Bari viaggio destinazione Sardegna per assistere ad un altro match dal sapore di Serie A. Il Cagliari di Claudio Ranieri, artefice del capolavoro promozione in Serie A dei sardi, riceve il Palermo di Corini. Una squadra ambiziosa che punta all’obiettivo playoff, sfumato lo scorso anno, forte di un parco attaccanti di tutto rispetto che ospita gente come Brunori, Insigne, Mancuso e Soleri.

Il Cagliari si affida all’esperienza di Pavoletti e al dinamismo di Luvumbo, uno che se in giornata può spostare gli equilibri. Gli ultimi sei precedenti tra le due isolane sono terminati con entrambe le squadre a segno e si può ipotizzare che anche stavolta le reti possano essere protagoniste. L’opzione “Goal o Over 2,5 Sì” rende circa 1.60 volte la posta.